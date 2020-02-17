Министерство экологии выражает глубокое соболезнование

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование Федорову Евгению Николаевичу, заместителю Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), родным и близким по поводу кончины после тяжёлой болезни любимого отца, дедушки, прадедушки, ветерана труда и тыла, Персонального пенсионера РФ, Заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), Почетного гражданина Таркайинского наслега и Нюрбинского района РС(Я) ФЕДОРОВА Николая Федоровича.

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