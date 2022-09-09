Министерства культуры Якутии и Забайкалья подписали соглашение о сотрудничестве

На Восточном экономическом форуме состоялось подписание соглашения между министерствами культуры Якутии и Забайкальского края.

Торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры Забайкальского края и Министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) состоялось в рамках Восточного экономического форума 8 сентября. Соглашение пописали министр культуры Забайкальского края Ирина Вячеславовна Левкович и заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Марина Владимировна Силина.

Стороны договорились о всестороннем сотрудничестве в области развития различных областей культуры и искусств. По словам Марины Силиной, совместная работа предполагает организацию совместных научных и просветительских мероприятий для продвижения международного культурного обмена, реализацию совместных проектов библиотек и музеев, в т.ч. организацию передвижных и обменных выставочных проектов, взаимный обмен электронными продуктами и ресурсами, книжными фондами, экспонирование книжных выставок.

— Наша задача – обмен опытом. Совместные проекты предполагаются и в сфере профессионального искусства, в частности организация обменных гастролей театров, творческих коллективов и исполнителей, участие в наиболее значимых культурных событиях и мероприятиях международного и межрегионального уровней. Будем работать и в области поддержки культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сохранения языка, культуры и традиций коренных народов, — отметила Силина.

Также предполагается сотрудничество в сфере образования — организация участия повышения квалификации, мастер-классов ведущих преподавателей образовательных организаций среднего и высшего образования сферы культуры, направленных на совершенствование профессиональных компетентностей преподавателей и пр.