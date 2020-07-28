Минимущество Якутии принимает обращения граждан онлайн

На период работы в удаленном режиме министерство имущественных и земельных отношений Якутии принимает обращения граждан на электронную почту и почтовыми отправлениями, сообщает пресс-служба ведомства.

С 19 марта до особого приказа министерство имущественных и земельных отношений Якутии продолжает удаленную работу в дистанционном формате с соблюдением режима рабочего времени. Данное решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в республике на фоне распространения коронавирусной инфекции. На время действия приказа ограничены командировки, выездные мероприятия, максимально сокращено количество совещаний и переведены в онлайн-формат.

Обращения граждан принимаются на электронную почту mizo@sakha.gov.ru. В обращении необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. В случае, если в обращении будет указан почтовый адрес вместо адреса электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение будет направлен почтовым отправлением после прекращения особого режима работы.

Лиц, направивших письма с указанием почтового адреса, Министерство просит сообщить ФИО, дату подачи обращения и адрес электронной почты, на которую необходимо направить ответ.