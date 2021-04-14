Минимущество Якутии предложило оригинальное решение «больного» вопроса

14 апреля в здании Госсобрания (Ил Тумэн) состоялись парламентские слушания «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», на которых были заслушаны предложения министерства имущественных и земельных отношений РС(Я) по решению проблемы расширения границ населенных пунктов Якутии.

Необходимость расширения границ населенных пунктов становится все более острым вопросом для дальнейшего социального благополучия населения республики.

Спрос на земельные участки значительно превышает предложение, отчего граждане, имеющие право на предоставление земельных участков на бесплатной основе, прежде всего семьи с тремя и более детьми, зачастую вынуждены ожидать своей очереди долгие годы.

Министр имущественных и земельных отношений Павел Иванов в своем выступлении в стенах парламента подчеркнул, что решение данной проблемы требует внесения изменений в федеральное законодательство:

«В силу природных особенностей республики, при которых около 82% территории республики составляет лесной фонд, увеличение территорий населенных пунктов возможно, в большинстве случаев, только за счет земель лесного фонда.

С 2012 года заинтересованность в расширении территории населенных пунктов и во включении земель лесного фонда в земли населенных пунктов выразили 35 муниципалитетов республики, которыми подано 42 обращения. Однако ни один перевод в земли населенных пунктов так и не осуществлён.

В этой связи, предлагаем рассмотреть возможность инициировать соответствующие изменения в федеральном законе «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую», упрощения порядка перевода земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

Решение данного вопроса будет способствовать решению проблемы большой очередности на предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей».

Также министр озвучил вопрос о необходимости внесения изменений в федеральный закон № 119, более известный как «закон о дальневосточном гектаре».

«Закон о «Дальневосточном гектаре» позволяет без принятия решения о переводе земель из одной категории в другую автоматически присваивать испрашиваемым земельным участкам категорию земли населенных пунктов, если выбранный гражданином вид разрешенного использования земельного участка предусматривает жилищное строительство или ведение садоводства.

Однако, при этом для строительства инфраструктуры к таким участкам необходимо также пройти процедуру перевода земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов.

Например, в агломерации в Харанском наслеге Мегино-Кангаласского улуса в рамках обеспечения инфраструктурой построена главная подъездная автодорога, при этом вопрос строительства внутрипоселковых дорог в настоящее время остается открытым, т.к. агломерация расположена в землях лесного фонда.

В этой связи, предлагаем внести изменения в федеральный закон о «дальневосточном гектаре» в части упрощения порядка перевода земельных участков, необходимых для обеспечения проездов, проходов в агломерациях «дальневосточного гектара» из категории земель лесного фонда в земли населенных пунктов. То же самое необходимо и для земельных участков, необходимых для размещения социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для развития населенных пунктов в целом».

Министр также обратил внимание парламентариев на то, что аналогичная ситуация складывается и с предоставлением земельных участков под реализацию масштабных инфраструктурных проектов, где также требуется перевод земель лесного фонда в другую категорию. И решение данного вопроса также требует внесения изменений в Лесной и Земельный кодексы РФ.

Кроме того, даже в случае осуществления перевода земельных участков из состава земель лесного фонда в земли иных категорий имеется проблема сохранения федеральной собственности на такие земельные участки.

Так, город Якутск добился перевода трех земельных участков из категории земель лесного фонда в категорию земель сельскохозяйственного назначения для дальнейшего предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей. Однако, до настоящего времени Федеральным агентством по управлению государственным имуществом не согласована передача указанных земельных участков из федеральной собственности в муниципальную собственность, что препятствует обеспечению этих земельных участков необходимой дорожной и инженерной инфраструктурой.

«В этой связи предлагаем установить обязательность при переводе земельных участков из категории земель лесного фонда в иные категории одновременной передачи их из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации», — сказал Павел Иванов.