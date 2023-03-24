Минимальный размер оплаты труда увеличат на 18,5%

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года планируют увеличить на 18,5 процента, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая 23 марта в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2022 год, сообщает Парламенсткая газета

По словам Мишустина, одной из задач Правительства является повышение благосостояния граждан, в том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции.

«По поручению Президента проведем индексацию МРОТ с 1 января на 18,5 процента, особое внимание работникам бюджетной сферы — наши педагоги, преподаватели вузов, врачи и другой медперсонал, сотрудники социальной, культурной сферы должны получать достойную плату за свой непростой труд», — сказал Михаил Мишустин.

6 марта стало известно о внесении в ГД законопроекта, согласно которому с 1 января 2024 года устанавливается МРОТ в размере 19 242 рубля в месяц. Инициаторы проекта — глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) и ее заместитель Мария Дробот.

С предложением повысить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года выступил президент России Владимир Путин в ходе обращения с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Российский лидер подчеркнул, что перед правительством и субъектами страны поставлена предметная задача обеспечить заметный и ощутимый рост реальных заработных плат в стране.

Депутат Государственной думы Сергей Колунов на следующий день прокомментировал инициативу Путина, сказав, что МРОТ является важной частью экономического процесса и социального регулирования, любое повышение этого показателя дает мощный мультипликативный эффект.

В январе Путин обозначил задачу добиться роста зарплат, снижения бедности, а также увеличения рождаемости и продолжительности жизни. Президент России сказал, что такие цели находятся среди приоритетов российских властей. Он указал на необходимость выстраивания мер экономической политики так, чтобы они обеспечивали снижение бедности и неравенства в дальнейшем, прежде всего семей с детьми.