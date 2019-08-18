Миниферма многодетной семьи журналиста: итоги недели

Крольчатам несколько дней

Каждый день происходит столько событий, что всего и не упомнишь.

Родилось 16 крольчат у двух крольчих. Может быть, родилось больше, но возможно, часть выпали из клетки.

Снова те же малыши

Просто от одной мы не ожидали, и она родила в общей клетке с крупной сеткой. Когда сделала гнездо, я успела отсадить самца. А потом лучше мамульку не трогать – если беспокоить гнездо, может выкинуть или съесть даже собственных детей. В общем, через несколько дней обнаружила одного крольчонка, висящего вниз головой через сеточный пол.

Крольчатам нет месяца, ждут корм

Пришлось вытаскивать голыми руками и переносить гнездо вместе с мамашей, пухом, прахом. Там было всего пятеро. Обычно рожают по 10 штук, плюс минус. Крольчата такие милые, но вкусные. Через два месяца начнём потихоньку это самое и продавать. Мясо со двора стоит 500 рублей за кило. Теоретически каждый кролик к четырём месяцам – это потенциальная тысяча. Но я никогда никого не считаю.

Кролики довольно нежные существа, может вообще мор напасть на все поголовье, что уж о молодняке говорить. Даст бог, вырастим и заработаем. А не даст – так не даст. Ни на одной ферме нет гарантии прибыли. Да какая прибыль… Возмещение расходов в лучшем случае.

Цыплятки изучают мир вне яйца

Кроме того, вылупилось 32 цыплёнка. Я их тоже для вас посчитала. Обычно я даже примерно не знаю, сколько у меня куриц. В инкубатор я закладывала штук 60-70 яиц. Но яйца пропадают на разных стадиях. Бывают такие, которые уже клювик высунули да и прибрал их бог. Цыплята эти должны вырасти и стать несушками на смену тем, что начинают нестись сейчас. Выкормить несушку – дорого.

Перепелиное яйцо считают не штуками, а горстями

Перепелки у нас бройлерные. Только устаканивается яйценоскость. Скоро начну копить их яички и складывать в инкубатор. И уже то поколение будет на мясо. Перепелки живут недолго – всего год-полтора.

Перепелки-стахановцы

В целом куры дают в день пять шесть яичек, три десятка уже продала. Всё приходится продавать, ведь ферма – наш единственный доход.

Яйца четырех видов птиц

Дожди превратили загоны животных в болота. Сегодня пришлось положить огород на алтарь животноводства. Пошла, собрала, что наросло, а наросло мало и скудно, поэтому не жалко. Придётся в огород отправить жить телят, там побольше места и пока сухо. Не знаю, как поросят спасать… Лежат такие грустные, по уши в грязи и смотрят жалобно от безысходности. Несмотря на распространённые мнения о них.

Петровне, нашей главной свинине-героине, дали тюк сена гнездо делать. А она лежит и не делает. Тогда муж сам залез и сделал ей гнездо. А она лежит и всё равно не рожает. Но я, знаешь, на неё надежд не возлагаю. В начале лета, когда перевели в летний загон, она сильно заболела, температурила, думали, помрёт и уже мысленно распрощались, но муж её выходил сильнейшими антибиотиками. Удивительно, что беременность не прекратилась. Но, по моему, уж слишком затянулась. Потом расскажу, что из этого вышло. Пока ждём.

Заработали на молочке за неделю около 8 тысяч. Но и расходы нескромные – купили комбикорм на 5 тысяч и два раза заказывали воду по 600 рублей. Завтра снова придётся комбикорм брать.

Петровна

Машину более менее на ноги поставили, но все предложения по забиранию отходов куда то испарились. Можно конечно поехать на базы, набрать овощей, но овощи – это не еда. Это приложение. Еда это каши, хлеб, отходы, и хорошо бы картошки. На картошке можно животину растить, это я не спорю. В общем, машина стоит, а ехать некуда. Дети просятся прокатиться в лес, но автокресел тоже нет.

Продолжается строительство гаража, чтобы оборудовать в нем котельную. Очень медленно всё, и дождь конечно помешал. А впереди ещё столько дел! Столько дел! Не хватает ни рук, ни денег. Платим долги за электричество за прошлый год – в месяц по пять тысяч окромя кредитов. Газ проводить нужно, без этого никак.

Цыплят по осени считают

Так же на неделе поступило очень выгодное предложение по приобретению пары коровок из деревни. Я тут прикинула – очень они мне нужны! Спрос на продукцию есть, а продукции столько нет. Всё-таки коровка окупается, потихоньку, но верно. Размышляю, где взять 150 тысяч срочно – на коровок и сено. Думаю, не объявить ли сбор? Вдруг кто-то захочет внести свой вклад в развитие нашей фермы. Правда, времени в обрез…

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