Миниферма многодетной семьи известного блогера: итоги недели

Петровна родила 9 прикольных поросят, и они уже бегают, изучают мир. Двое очень слабенькие, особенно серенький, кажется, что не выживет. Так бывает. Поэтому поговорка «цыплят по осени считают» относится к любым детенышам, естественный отбор. Но, смотри ка, он выполз на солнышко, впитывает витамин д3, и может, поправится? Как то же прожил он уже длинных 6 дней и холодных ночей?

Крольчата, родившиеся на прошлой неделе, уже подросли и прыгают в своём гнездышке. Мама подходит к крольчатам очень редко, может пару раз в сутки. В одном гнезде нашли маленький трупик. Нашла когда чистила, а так было не видать. В первые дни гнездо крольчихи лучше не тревожить.

Ночи стали холодные, и куры снова протестуют, в некоторые дни не бывает ни одного яйца, иногда – два-три.



Цыпушечки растут, оперяются, борзеют. Подкармливаю их немного творогом. Вижу, что им становится тесно и надо что то предпринимать. Иначе в тесноте они начинают обижать слабых, младших, заклевывают до смерти.



Вчера привезли коровушку и теленушка, Нохо – копия наш Рыжик! Такой же рыжий, смешной и мелкий. Рыжик с Яшкой были одного размера, но теперь Рыжик заметно отстал в росте, наверное, обижают его.

Для Рыжика и малыша Нохо папа сделал вчера отдельный домик-ясельки. Малыш ещё сосёт маму, а старшенького буду подкармливать повкуснее – какой на обрате.

На неделе коровушки наши резко сбавили молоко, до 4 литров за раз. Да и сено кончилось. Сено то нашли, но привезти его… Три дня собирались. В этом году сена очень мало, говорят, будет на вес золота.



Чтобы привезти сено, нам нужна дорога с задней стороны двора, она там и была, но соседи перекопали, чтобы сделать канаву. Вчера пытались восстановить, но соседка устроила такой скандалище на всю улицу… Ну и пофиг, мы сделали с другой стороны. Теперь она подмазывается, но я больше никаких дел с ней иметь не хочу.

Муж поехал за сеном, купили на все деньги, которые оставались. Заработаем ещё, надеюсь. Так что – покупайте молоко, творог и сливки)