Мини-парк «Аартык» открыли в селе Магарас Горного улуса

В Якутии на завершающем этапе реализация проектов по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Так, сегодня в селе Магарас открыли новый мини-парк, который назвали в честь түһүлгэ «Аартык».

По словам местных жителей, территория мини-парка выбрана очень удачно. Она находится в центре села, рядом расположены все основные объекты села: школа, детский сад, дом культуры, администрация и другие объекты.

«Мы живем тут через дорогу и очень рады, что появилось такое пространство. Раньше эта территория долгие годы пустовала. Мне нравится, что здесь все современно. Авторы учли пожелания разных поколений: детям можно поиграть, а взрослым посидеть отдохнуть. Но больше всего меня поразил амфитеатр, где можно проводить мероприятия», — поделилась жительница села Магарас Ольга Данилова.

Мини-парк стал первым общественным пространством, разработанным по дизайн-коду села. В проекте мини-парка использованы фирменные цвета села и соблюдены правила при подборе малых архитектурных форм, освещения и покрытий. Дизайн-код и проект мини-парка были разработаны молодыми архитекторами АБ Nomado Анку Гасич и Айталиной Брызгаловой. Строительные работы выполнены местным подрядчиком — ООО «Охоноос».

«Магарас для нас имеет большую ценность, так как наше бюро давно работает с администрацией села. Недавно мы разработали мастер-план развития Магарас до 2032 года. Наш архитектор Айталина Брызгалова сама родом из Магарас и очень поддерживает развитие родного села. По её проектам уже реализованы арка для компенсатора, смотровая площадка на озере и, наконец, разработан дизайн-код села.

По дизайн-коду сделан и новый мини-парк. На территории находятся игровая зона для детей, воркаут, зона отдыха и творчества с арт-скамейками “Магарас”. Мини-парк очень яркий, позитивный, что, на наш взгляд, соответствует активным и энергичным жителям», — отметила главный архитектор АБ Nomado Анку Гасич.

«Планы по внедрению дизайн-кода у нас большие, главное, чтобы были средства. Для этого мы и дальше намерены участвовать в различных программах. Помимо этого мы даем рекомендации жителям, например, по замене заборов. Так, в этом году мы заменили заборы на двух участках. Выбрали более природный темно-зеленый цвет согласно дизайн-коду, также мы обшили трубы компенсатора. Еще сделали спортивную форму для нашей сборной, дизайн-код активно используют детский сад и предприниматели. В следующем году хотим заменить дорожные указатели», — рассказал глава Одунунского наслега Владимир Текеянов.

Глава добавил, что Магарас намерен участвовать в дальневосточной программе и в следующем году с проектом благоустройства набережной. Напомним, 1 ноября в Якутии объявлен конкурсный отбор проектов благоустройства по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» на 2023 год. В этом году всего в Якутии в программу попали 124 дворов и мини-парков, из которых 75 в Якутске.