Мини-футбол: Усть-Алдан победил Ленск 2:0

В соревнованиях по мини-футболу сегодня состоялись только два первых четвертьфинала. Команда Мирного со счетом 3:1 переиграла Горрый улус, а хозяева площадки устьалданцы взяли убедительный реванш за финал чемпионата республики у Ленска. Героем противостояния стал Дьулустан Пестряков, забивший два мяча, сообщает тгк «Спорт Якутии»

Фото: тгк "Спорт Якутии" Источник: тгк "Спорт Якутии"

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