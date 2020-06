Минфин тоже голосует!

View this post on Instagram

Сотрудники Министерства финансов республики принимают активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. По состоянию на 28 июня, более 165 тысяч жителей Якутии приняло участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации, что составляет 25,59% от общего количества избирателей в республике, сообщает ЯСИА. Согласно данным, предоставленным ЦИК Якутии, количество проголосовавших в республике составило 165073 граждан, в том числе в помещениях для голосования — 123973 человек. ЦИК республики предоставил данные процентного соотношения проголосовавших граждан в районах Якутии. Так, более половины от общего количества избирателей проголосовало в Верхневилюйском улусе (52,60%) и в Оленекском (51,96%). За ними идет Усть-Алданский улус (47,82%), на четвертом месте Горный (46,20%), пятерку результативных замыкает Таттинский улус (43,77%). Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет до 1 июля включительно. А вы сделали свой выбор? #конституциярф #минфинякутия