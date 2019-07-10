Минэкономики представило Ил Тумэну… пессимистичный прогноз СЭР Якутии

На втором расширенном заседании Совета Госсобрания (Ил Тумэн) 9 июля народными депутатами Якутии рассмотрен вопрос о сценарных условиях формирования прогноза социально-экономического развития Республики Саха на 2020-2024 годы.

По данному вопросу с докладом перед парламентариями выступила министр экономики Якутии Майя ДАНИЛОВА. Она подчеркнула, что в соответствии с Порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития республики на среднесрочный и долгосрочный период, Минэкономики РС(Я) до 15 июня довело до всех исполнительных органов госвласти, муниципальных образований сценарные условия, индексы потребительских цен, индексы-дефляторы на 2020-2024 годы.

До 1 июля муниципальные районы должны были представить в Минэкономики собственные прогнозы социально-экономического развития, уже согласованные с министерствами и ведомствами. К сожалению, в настоящее время этого не сделал еще ни один улус.

До 15 июля министерства и ведомства представляют в Минэкономики РС(Я) прогноз показателей по курируемым видам экономической деятельности и крупным предприятиям. До 1 августа Минэкономики представляет прогнозные показатели, необходимые для формирования проекта госбюджета на очередной финансовый год и на плановый период, в Минфин.

«Прогноз социально-экономического развития РС(Я) на 2020-2024 годы мы должны внести на рассмотрение правительства до 1 октября», — сказала Майя Данилова. По ее словам, для разработки прогноза социально экономического развития и проектировок бюджета на плановый период до 2022 года за основу будет принят базовый вариант сценарных условий.

Базовый сценарий является наиболее вероятным и составлен на основании долгосрочных и среднесрочных программ развития действующих крупных горнодобывающих и нефтегазовых предприятий минерально-сырьевого комплекса республики, достигнутых уровней объемов добычи полезных ископаемых, фактических сроков выхода на проектную мощность по реализуемым проектам, ввода в эксплуатацию новых горных производств, прогнозных оценок на углеводородное сырье, уголь, алмазы, золото на внутреннем и внешних рынках.

Консервативный сценарий предусматривает снижение темпов экономического роста и существенное ухудшение внешнеэкономических и иных условий вследствие тенденций в мировой политической обстановке и российской экономике, на основе прогнозных оценок ведущих аналитических центров.

«В целом, макроэкономическая ситуация в Республике Саха (Якутия) характеризуется устойчивыми позитивными тенденциями. Объем ВРП в 2019 году оценивается на уровне 1 трлн 220 млрд рублей, что на 3,9% превысит уровень 2018 года в сопоставимых ценах. Среднегодовые темпы роста ВРП по базовому сценарию будут определяться динамикой производства в добывающих отраслях и прогнозируются на уровне от 2,5 до 5%», — сообщила министр.

По ее словам, рост ВРП обусловлен реализацией нефтегазовых проектов в Западной Якутии (Среднеботуобинское и Чаяндинское НГКМ), угледобывающих проектов в Южной Якутии (за счет шахт «Денисовская» и «Инаглинская» и Эльгинского угольного комплекса).

Как сообщила Майя Данилова, в 2020-2022 годах, кроме нефтегазовых проектов, начнутся реализация и освоение месторождений цветных металлов, модернизация и реконструкция аэропортовой и автодорожной сети, строительство мостового перехода через реку Лену и строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи.

Говоря о прогнозе основных показателей на 2020-2024 годы, глава Минэкономики Якутии сказала, что в 2020 году курс доллара прогнозируется со снижением на 0,3% и составит 64,9 рублей. В целом обменный курс имеет тенденцию к росту и до 2024 года прогнозируется до 68,6 рублей за доллар США.

По ее словам, на 2020 год инфляция ожидается на уровне 103,6%. Годовая инфляция, по прогнозу Минэкономики, вернется к уровню 2018 года в 2021 году, когда эффекты произошедшего в 2018 году ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны, и сохранится вблизи этого уровня в дальнейшем.

По оценке на текущий год, добыча угля возрастет на 16,2% к 2018 году, нефти – на 17,6%, газа – в 1,4 раза. Небольшой прирост в добыче алмазов (+3%) будет обеспечен за счет освоения Верхне-Мунского месторождения. Ожидается сохранение уровня добычи золота и серебра на уровне 2018 года. В 2020 году также прогнозируется наращивание добычи угля, газа и конденсата. В 2020 году прогнозируется сохранение уровня добычи золота, серебра и алмазов на уровне 2019 года.

Прибыль рентабельных предприятий по оценке на 2019 год составит 215,5 млрд рублей с ростом на 22,4% к уровню 2018 года. Положительная динамика сложится из-за ожидаемого роста курса доллара, за счет экспортно-ориентированных предприятий по добыче угля, сырой нефти и алмазов. В частности, прогнозируемая прибыль до налогообложения ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча» составит 64,8 млрд рублей, прибыль группы «АЛРОСА» составит 91,3 млрд рублей.

В 2020 году прирост прибыли до 225,6 млрд рублей (+4,7% к 2019 году) обеспечат предприятия по добыче нефти («Таас-Юрях нефтегазодобыча» – 76,9 млрд рублей, +18,6% к 2019 году) и угля («Колмар» и «Мечел» – 41,9 млрд рублей, +24,1% к 2019 году).

Что касается фонда оплаты труда, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в целом по республике в 2019 году оценивается в размере 72 389 рублей, в 2020 году – 76 686 рублей. В среднесрочной перспективе для 12 целевых категорий работников бюджетной сферы предусматривается сохранение достигнутых соотношений заработной платы к доходу от трудовой деятельности.

Подход в отношении прочих категорий работников бюджетной сферы предполагает проведение ежегодной индексации с 1 октября в соответствии с прогнозным (отчетным на конец предыдущего года) уровнем инфляции: 2019 г. – на 4,3 %, в 2020 году – на 3,8 %.

Еще одним фактором, способствующим положительной динамике заработной платы, является повышение минимального размера оплаты труда. В соответствии с действующим федеральным законодательством МРОТ будет ежегодно устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года и в случае снижения фактического прожиточного минимума трудоспособного населения величина МРОТ не уменьшается.

Опережающие темпы роста заработной платы целевым категориям работников бюджетной сферы в 2018 году обеспечили рост реальной заработной платы в 5,6%, а с 2019 года реальная заработная плата стабилизируется и в условиях достаточно стабильной инфляции составит по оценке в 2019 году – 101,1%, в 2020 году – 102,3%. (РФ: 2019 – 101,1%, 2020 – 102,0%).

Фонд оплаты труда работников предприятий и организаций в 2019 году оценивается в размере 319,2 млрд рублей с ростом на 7,6% к предыдущему году, в 2020 году – 340,7 млрд. рублей с ростом к предыдущему году на 5,1%.

Среднесписочная численность работников в 2019 году по сравнению с 2018 годом по оценке увеличится на 8,4 тыс. человек и составит 367,5 тыс. человек, в 2020 году увеличится до 370,3 тыс. человек. Увеличение численности работников планируется за счет реализации инвестиционных проектов комплексного развития Южной Якутии, проектов «Газпрома», развития электросетевой и транспортной инфраструктуры, в связи с вводом в эксплуатацию онкодиспансера, Международной Арктической школы, а также в связи с расширением перечня предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учтено увеличение среднесписочной численности работников многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг.

Народные депутаты республики задали докладчику большое количество вопросов, касающихся прогнозов развития несырьевых отраслей экономики, совершенствования налоговой политики, увеличения поступлений налоговых доходов в госбюджет республики, снижения индекса производства сельскохозяйственной продукции, финансирования на проезд граждан до места лечения, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, планов по увеличению доходов населения, снижению уровня бедности и т.д.

В частности, народный депутат Якутии Алиш МАМЕДОВ высказал замечания к принципам формирования прогноза социально-экономического развития. По его словам, плановый отдел возглавляемого им предприятия вынужден собственный прогноз СЭР направлять в большое количество инстанций: «Сначала от Минэкономики приходит письмо, затем – от Минстроя, потом – от главы муниципального района, от главы наслега и так далее. Формы немного разные, и наши плановики много времени тратят на отправку одного и того же по сути документа по разным инстанциям», — сказал депутат и попросил сократить количество ответственных за формирование прогноза.

Владимир ПРОКОПЬЕВ отметил, что традиционно при рассмотрении прогноза СЭР РС(Я) депутатам представляли два варианта: базовый и интенсивный, который являлся оптимистичным. «Сегодня же, кроме базового, нам предлагают так называемый «консервативный», то есть – более пессимистичный вариант. Когда, на каком уровне произошел такой переход, с чем это связано, почему нет интенсивного варианта?», — спросил парламентарий.

«Хорошо, что мы подключились к бюджетному процессу на нулевом цикле, но доклады слышим впервые, до заседания материалов не получали, слайды видим только сейчас. Можно было более тщательно подготовиться к мероприятию», — сказала Нюргуяна ЗАХАРОВА.

«Сколько объектов на сегодняшний день у нас строится по линии государственно-частного партнерства, во сколько раз происходит удорожание строительства школ, детсадов при ГЧП? Сколько объектов планируется построить по этому направлению в 2020-2024 годах?», — спросила Мария Христофорова. Она также поинтересовалась, сколько хозяйствующих субъектов ведут свою деятельность на территории Якутии и сколько они отчисляют в госбюджет республики. Кроме этого, парламентарий задала вопрос, касающийся 202-го постановления правительства, отмененного решением Ил Дархана: «Что взамен этого антинародного документа вы готовите, с чем нам предстоит бороться. Сколько школ, больниц, детских садов в сельской местности за 2020-2024 годы вы планируете закрыть, сколько человек вы планируете оставить без работы?».

Председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий НИКОЛАЕВ напомнил, что повестка заседания Совета Госсобрания была сформирована, исходя из пожеланий народных депутатов республики участвовать в формировании бюджета на самом начальном этапе: «Пока нет прогноза социально-экономического развития, на основе которого будет формироваться госбюджет республики, мы пока только знакомимся с сценарными условиями».

Также были заданы вопросы о трудоустройстве местного населения в промышленные предприятия, о понятии «новая экономика» и т.д.

С основными подходами по формированию доходной части госбюджета Якутии на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов ознакомил министр финансов Валерий ЖОНДОРОВ. Он отметил, что в условиях повышения горизонтов составления бюджетного прогноза, перехода на среднесрочное (трехлетнее) планирование возрастает роль методологии прогнозирования поступлений доходов в бюджет. От качества планирования поступления доходов зависит устойчивость и сбалансированность бюджетной системы.

По его словам, основными базисными показателями прогноза социально-экономического развития республики для составления прогноза доходной части госбюджета остаются: среднегодовой обменный курс рубля к доллару США, прибыль рентабельных предприятий, фонд оплаты труда, объем добычи и реализации полезных ископаемых, среднегодовая остаточная стоимость объектов основных средств, прогноз цены на золото, дефляторы по видам экономической деятельности.

Указанные макроэкономические показатели применяются для расчета основных бюджетообразующих налогов: налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций, налога на добычу полезных ископаемых. Эти налоги формируют порядка 96% налоговых доходов госбюджета Якутии.

В частности, налог на имущество организаций – это региональный вид налога, который полностью поступает в госбюджет республики. Его удельный вес в налоговых доходах госбюджета составляет в среднем 14%. Крупнейшими плательщиками по данному налогу являются АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО «Транснефть-Восток», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и предприятия электроэнергетики республики. На долю данных предприятий приходится примерно 75 % поступлений в бюджет по налогу на имущество организаций.

«В 2019 году ожидаются поступления налога в сумме 14,376 млрд рублей, что на 9% ниже поступлений прошлого года в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения с 1 января. Принятие федерального закона 302-ФЗ в значительной степени повлияет на снижение поступления налога в 2019-ом и последующие годы. По предварительным расчетам, в 2019 году потери составят порядка 2,277 млрд рублей. Целью данных изменений является создание стимулов для ускоренного внедрения и развития технологий отечественной промышленности, а также обновления активной части основных фондов организаций (машин, оборудования)», — сообщил Валерий Жондоров.

Министр сказал, что поступления налога в 2020 году прогнозируются в сумме 14,048 млрд рублей, что больше прогноза за 2019 год на 314 млн рублей. Поступления налога в 2021 году прогнозируются в сумме 14,038 млрд рублей, со снижением к уровню 2020 года на 10 млн рублей.

Расчёт прогнозного объёма поступлений налога на добычу полезных ископаемых в госбюджет Якутии производится отдельно по каждому виду полезного ископаемого. Прогноз на 2020 год составляет 18 385,4 млн рублей со снижением к 2019 году на 5,6%, в связи с уменьшением объемов добычи по алмазам и золоту, а также снижением прогнозируемого среднегодового курса рубля по отношению к доллару.

Основным источником неналоговых доходов госбюджета являются дивиденды по акциям, принадлежащим республике.

Безвозмездные поступления на очередной финансовый год и на плановый период формируются исходя из размера целевых средств, предусмотренных для Якутии, согласно федеральному бюджетному законодательству. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета на 2019 год рассчитана в объеме 46 907,2 млн рублей.

Целевые федеральные средства в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов предусмотрены в соответствии с федеральным законом, плановые суммы на очередной финансовый год и на плановый период уточняются в ходе принятия закона и распределения средств из федерального бюджета.

«Экономика Республики Саха (Якутия) в отличие от других регионов страны отличается монопрофильностью и ориентированностью на экспорт добываемых на территории полезных ископаемых. На сегодня более 80% поступлений по налогу на прибыль в госбюджет формируется за счет экспортно-ориентированных предприятий – крупнейших налогоплательщиков и участников КГН. Экономика указанных предприятий наиболее восприимчива к конъюнктурным колебаниям на валютных и сырьевых рынках. Рыночные факторы оказывают влияние как на операционную, так и на внеоперационную деятельность крупных предприятий», — сказал министр финансов.

Он отметил, что такие факторы, как курс рубля, конъюнктурные колебания на сырьевых рынках, влияющие на поступление платежей от крупнейших налогоплательщиков, являются неуправляемыми и неконтролируемыми со стороны республиканских органов госвласти. Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов также подвержен влиянию курсовых колебаний. Так, изменение курса на 1 рубль приводит к увеличению или уменьшению поступления НДПИ (алмазы) в госбюджет Якутии на сумму более 230 млн рублей в год.

По поступлениям доходов в разрезе всех субъектов Российской Федерации, Якутия находится на 9 позиции, уступая таким крупным регионам, как Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Республика Татарстан и др., численность населения которых превышает численность населения республики от 3 до 13 раз. По уровню доходов бюджета на душу населения Якутия находится на 7 позиции среди регионов России, опережая показатели по Москве, Ханты-Мансийскому автономному округу, Санкт-Петербургу, Тюменской области.

Народные депутаты республики задали докладчику вопросы, касающиеся формирования налога на прибыль предприятий, объема фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы, определения размера субвенции из федерального Фонда обязательного медицинского страхования, увеличения акцизов на алкоголь, планов по уменьшению объемов реализации алкогольной продукции, подготовки кадров для промышленности и т.д. Также с уточнениями перед парламентариями выступили министр имущественных и земельных отношений Евгения ГРИГОРЬЕВА, вице-премьер правительства Ольга БАЛАБКИНА, глава кабинета министров Владимир СОЛОДОВ.

По итогам рассмотрения доклад министра экономики и содоклад министра финансов приняты к сведению.