Минэкология Якутии напоминает о запрете сельхозпалов и разведения костров

Ежегодно с начала пожароопасного сезона надзорная деятельность Министерства главным образом направлена на предупреждение возникновения лесных пожаров по антропогенным факторам, в том числе, путем проведения совместных патрульно-рейдовых мероприятий государственными лесными инспекторами.

Основной объем проверочных мероприятий начинается с открытием пожароопасного периода с мая до конца пожароопасного сезона.

В летний период мероприятия по контролю в лесах проводятся в усиленном режиме, при выявлении в ходе патрульно-рейдовых мероприятий принимаются меры по привлечению к административной ответственности виновных лиц.

За прошлый сезон установлено 34 лиц, причастных к возникновению лесных пожаров, должностными лицами Министерства за нарушение правил пожарной безопасности в лесах наложено штрафов 117 на сумму 2 772 000 руб.

Правила пожарной безопасности в лесах утверждены постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 N 1614.

Нарушители правил пожарной безопасности в лесах могут быть привлечены к административной ответственности по ст.8.32 КоАП РФ – нарушение правил пожарной безопасности в лесах, при превышении размера причиненного ущерба лесам 10 тыс.руб. могут быть привлечены по ст.261 УК РФ.

Если нарушение правил пожарной безопасности в лесах повлечет возникновение лесного пожара без ущерба на граждан может быть наложен штраф в размере 5 тыс.руб., на юридических лиц – до 1 млн.руб., в случае если лесной пожар возник по неосторожности и причинил ущерб более 50 тыс.руб., нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности с назначением наказания в виде лишения свободы до 3 лет.

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) предупреждает жителей Якутии о запрете сельхозпалов и разведения костров в неположенных местах лесного массива. Важно помнить, что под воздействием порывов ветра огонь может быстро распространиться и привести к чрезвычайным ситуациям.