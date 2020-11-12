Минэкологии: Якутян дезинформировали в соцсетях

Информация о загрязнении ручья Дежневка не подтвердилась.

Государственными инспекторами Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора Минэкологии РС(Я) по факту распространения в сети информации о сбросе сточных вод в Нерюнгинском районе проведено рейдовое обследование территории в зоне осуществления хозяйственной деятельности АО ГОК «Денисовский».

В ходе обследования проведен осмотр очистных сооружений, отстойников шахтных вод и прилегающего трубопровода. В ходе осмотра установлено, что ведутся ремонтные работы по замене пластиковых трубопроводов, идущих к отстойникам на металлические. В месте, где происходил слив остатков шахтных вод с демонтируемых труб, видно, что остатки шахтных вод по ливневой канаве попадают в приямок, а в дальнейшем на очистные сооружения.

По результатам обследования акватории руч. Дежневка, следов поступления загрязненных вод в ручей не зафиксировано.