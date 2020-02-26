Минэкологии Якутии выражает соболезнование

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) выражает глубокое соболезнование родным и близким, друзьям, коллегам, ученикам по поводу безвременной кончины видного ученого, педагога, профессора, кандидата биологических наук

ВИНОКУРОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

Винокуров В.Н. родился 24 марта 1940 в с. Чурапча Чурапчинского района Якутской АССР. В 1964 году закончил Биолого-географический факультет Якутского госуниверситета кафедра «зоологии». За более 50 лет научной деятельности имеет более 100 научных публикаций, в том числе три монографии, 17 учебно-методических работ, 3 электронных учебно-методических пособия. За годы работы разработал и читал лекции по курсам «Введение в биологию», «Зоология», «Зоогеография» «Общая экология и охрана природы», «Теория эволюции (дарвинизм)», спецкурсам «Экологическая физиология», «Популяционная экология», «Экология животных», «Основы биогеоценологии».

В 1994-2002 гг. работал деканом БГФ. В период работы на должности декана, факультет под руководством Винокурова В.Н. занимал передовые позиции в университете по всем показателям. Винокуров В.Н. внес вклад в создании и развитии современной структуры Института естественных наук СВФУ. Еще в далеком 1985 г. разработал и утвердил в ректорате и парткоме Якутского государственного университета «Перспективный план развития БГФ на 1985-2000 гг.», который, в дальнейшем, последовательно реализовывал. Учитывая требования времени, развитие промышленного освоения республики, им была проведена масштабная организационная работа по открытию в 1992 г. кафедры экологии на географическом отделении. Тесно работал с Министерством образования РС(Я) в области внедрения национальной концепции образования. С 1992 г. активно работал над разработкой региональных учебных программ по биологии и зоологии, учебных пособий для учащихся средних общеобразовательных школ и учителей. В настоящее время учителя широко используют в своей практике авторские региональные учебные пособия,: «Төрөөбүт дойдум»(1992) «Общая биология» (1993), «Красная книга Якутии – в школьной практике» (1995), «Пособие юным орнитологам» (2004), «В защиту природы Арктики» (2007) и др. В 1995 г. совместно со своими коллегами создал коллективное региональное пособие по Экологии Якутии. Им вложено много усилий в обогащении якутского языка биологическими терминами. В 2004 г. по заказу Министерства образования перевел на якутский язык учебник «Биология» (автор Беляев).

Соавтор якутско-русских словарей биологических терминов, автор ряда научно-методических работ в этой области, в 1996 г. Владимир Николаевич написал региональное пособие по зоологии для школьников на якутском языке «Алаас», которое является единственным полным региональным пособием, охватывающим всю программу одноименного школьного курса с определителями представителей животного мира Якутии. Регулярно участвовал в проведении республиканских научно-практических конференций и семинаров для учителей по линии ИПКРО, является куратором учебно-методического совета по биологии УО г. Якутска.

Кроме того, Владимир Николаевич является одним из соавторов концепции экологического образования и просвещения республики. Стал Учителем для многих поколений экологов республики.

На долгие годы светлый образ ученого, патриота своей родины и настоящего Человека – Винокурова Владимира Николаевича останется в наших сердцах.