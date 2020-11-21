Минэкологии Якутии: в 93 населенных пунктах Якутии требуется строительство защитных сооружений

Если в прежние времена затопления не причиняли большого вреда небольшим населенным поселениям, которые в целом были вполне мобильными, то современные населенные пункты, обремененные многими капитальными жилыми и социальными объектами, не так мобильны и ущерб от весенних паводков с каждым годом возрастает.

Министерством чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, в полномочиях которого проведение спасательных работ при чрезвычайных ситуациях, составлен список населенных пунктов, которые когда-либо подвергались затоплению.

Так в Республике Саха (Якутия) в утвержденный МЧС РФ список внесены 128 населенных пунктов, попадающих в зоны затопления, с населением более 160 тыс. человек. Министерством экологии РС(Я) проведена работа по определению границ зон затопления на территории Республики Саха (Якутия).

Анализ территорий населенных пунктов, попадающих в зоны затопления показывает, что в 93 населенных пунктах требуется строительство защитных сооружений, в 35 населенных пунктах есть территории, куда можно перенести часть строений на более высокие, не затапливаемые места.

Строительство защитных сооружений требует больших финансовых затрат, которые предоставляются из федерального бюджета в виде субсидии.

В этой связи, правительством РС(Я) ведется работа с федеральными министерствами и Госдумой РФ в части внесения изменений в законодательство Российской Федерации, которое запрещает капитальное строительство в зонах затопления.