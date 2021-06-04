Минэкологии Якутии: Угрозы селу Маар нет

В настоящее время лесопожарными формированиями проводятся работы по тушению лесного пожара в 10 км. от с. Маар Нюрбинского района. Угрозы населенном пункту и объектам экономики нет, сообщает Минэкологии Якутии.

В тушении лесного пожара участвуют 41 лесной пожарный ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс», 30 мобилизованных из числа местного населения, 18 единиц техники.

Данный пожар верховой, населенные пункты находятся за федеральной дорогой Вилюй, расстояние очага возгорания от с. Одей 4 км., Кангалассы 3 км.

Сегодня проведена работа по прокладке противопожарного разрыва трактором по периметру лесного пожара. Работа по тушению лесного пожара осложняется порывистым ветром. Проводится усиление сил и средств лесопожарных формирований: дополнительно направлены 19 работников ГАУ «Якутлесресурс», ФБУ «Авиалесоохрана», направлен трактор, работает вертолет МИ-8 с ВСУ.

Также направлена заявка в адрес Федерального агентства лесного хозяйства на привлечение федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана».