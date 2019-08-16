Минэкологии Якутии: сообщения о штрафах за дикоросы – вымысел

Время от времени в соцсетях появляется недостоверная информация о том, что за сбор дикорастущих ягод гражданам придется платить налог, а за неуплату будут наложены штрафные санкции.

Минэкологии Якутии отмечает, что данные сообщения являются вымыслом и не соответствует действительности. В соответствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.

Согласно законодательству пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами.

В преддверии летнего сезона Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) устанавливаются сроки начала сбора дикорастущих ягод и плодов гражданам для собственных нужд. Сроки устанавливаются с учетом климатических зон республики, погодных условий и начала периода созревания ягод.