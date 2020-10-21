Минэкологии Якутии соболезнует

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) соболезнует родным и близким по поводу безвременной кончины заслуженного деятеля науки Якутской АССР, лауреата Государственной премии в области науки и техники Республики Саха (Якутия), доктора исторических наук

МОЧАНОВА

Юрия Алексеевича

Юрий Алексеевич великий ученый, посвятивший себя изучению истории Якутии, внесший неоценимый вклад в науку республики! Был автором ряда важнейших археологических находок, таких, как Диринг –Юряхская стоянка древнейшего палеолита, открытие которого сыграло весомую роль при номинации природного парка «Ленские Столбы» во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Республики понесла большую утрату. Светлая память о Юрии Алексеевиче останется в его трудах и в наших сердцах!