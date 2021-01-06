

Минэкологии Якутии соболезнует в связи со смертью Владимира Членова.

Сегодня на 71-м году ушёл из жизни депутат Госсобрания РС(Я) (Ил Тумэн), президент Торгово-промышленной палаты, видный государственный и общественный деятель Владимир Михайлович Членов. Это невосполнимая утрата для всех якутян.

Владимир Михайлович был большим другом нашего министерства, всегда искренне интересовался и болел за родную природу. Как народный депутат всегда поддерживал природоохранные инициативы, давал ценные и дельные советы.

Мы знали его как человека, обладающего сильной волей, организаторским талантом и огромным трудолюбием. Практически вся жизнь Владимира Михайловича связана с Якутией, именно здесь он стал профессионалом высокого класса, снискал всеобщее признание и уважение.

Таким его и запомнят – талантливым, отзывчивым, весёлым и общительным.

Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам Владимира Михайловича. Светлая память.