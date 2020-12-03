Минэкологии Якутии: Случаев заражения коронавирусом птиц и животных нет

В ходе прямого эфира в соцсетях министру экологии Сахамину Афанасьеву поступил вопрос, были ли зафиксированы случаи заражения птиц и животных инфекцией COVID-19.

Как известно птицы, в том числе водоплавающая дичь являются переносчиками различных инфекций и вирусов. Коронавирус является опасным для людей, но у птиц по данным вирусологов, имеется «свой» штамм коронавируса, который не опасен для людей.

Штамм, обнаруженный в г. Ухань молекулярно-генетически схож со штаммом коронавируса летучих мышей. Но летучие мыши, обитающие на территории Якутии, не имеют контактов с летучими мышами Китая, и потому не могут быть опасными.

Согласно официальной информации медицинского сообщества животные (кошки и собаки) также не могут заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19 и передавать человеку, так как у животных существует своя коронавирусная инфекция.

Случаев болезни животных коронавирусом в мире еще не зафиксированы, в то же время животные могут быть переносчиками инфекции при непосредственном контакте с больным человеком.

Установлено, что данный вирус держится на поверхности до 72 часов. Учитывая то, что миграционный путь птиц до Якутии проходит в течение месяца, невозможно, чтобы вирус мог передаваться человеку через шерстяной и кожный покров.

Таким образом, опасность возможного переноса вируса COVID-19 водоплавающей дичью не установлена. Если будет выявлен такой факт, то это будет, в первую очередь, в Приморье и других частях России. В Якутию утки и гуси прилетают в самую последнюю очередь.