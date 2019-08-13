Минэкологии Якутии рекомендует организаторам туров на природу приостановить рекламу

В последнее время через разные мессенджеры и социальные сети, участились случаи размещения объявлений об организации различных туров и маршрутов по живописным местам природы на территории республики, в том числе рыболовные туры по рекам Ундюлюнг, Дянышка, Лямпушка, Буотама, Синяя, Кэлэ. Все эти реки входят в состав особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Саха (Якутия).

Уполномоченным по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий республики является подведомственное подразделение Минэкологии Якутии – ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов и ООПТ РС (Я)».

В соответствии с режимом охраны ООПТ запрещен проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения Дирекции. За нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, а также на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных ООПТ, либо в их охранных зонах предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 8.39 КоАП РФ.

Напомним, что в 2017 году за незаконную посадку самолета АН-2 для проведения рыбалки на территории государственного природного заказника «Ундюлюнг» Жиганского района юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей.

Согласно федеральному и республиканскому законам устанавливается уголовная ответственность за нарушение режима ООПТ. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии — по фактическим затратам на их восстановление.

Также доводим до сведения турфирм и организаторов туров на природу о том, что в период действия режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального значения с августа этого года нахождение туристов, охотников на особо охраняемых природных территориях регионального значения Республики Саха (Якутия) запрещено.

В связи с этим Минэкологии Якутии рекомендует организаторам туров оперативно принять меры по приостановлению рекламных объявлений о проведении туров на ООПТ регионального значения.