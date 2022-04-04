Минэкологии Якутии проводит расследование по факту видео с волками

В ходе мониторинга сети «Интернет», 3 апреля 2022 года выявлена видеозапись, на которой запечатлена добыча неустановленными лицами 3 (трех) волков, движущихся в лесном массиве по лесной дороге, с применением технического средства, предположительно, автомашиной иностранного производства.

Охота на пушных зверей, в том числе, на волка на территории Республики Саха (Якутия) разрешена с 1 августа 2021 года по 31 марта 2022 года.

При этом, в действиях данных лиц усматриваются признаки административного правонарушения в части нарушения Правил охоты, утвержденных приказом Минприроды России № 477 от 24.06.2020 года. Так, в соответствии с п. 61 Правил охоты — отлов и отстрел охотничьих животных осуществляется способами, не допускающими жестокого обращения с животными, а также п. 62.12 Правил охоты — применение механических транспортных средств и любых летательных аппаратов.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.2 ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – Нарушение правил охоты. По данному факту 04.04.2022 года заместителем руководителя Департамента охотничьего хозяйства и ООПТ Минэкологии РС(Я) возбуждено административное расследование по ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ, виновные лица устанавливаются.