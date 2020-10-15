Минэкологии Якутии проводит проверку в Чульмане

По поводу распространения в социальных сетях видеоролика о сливе неочищенных грязных вод на рельеф местности в п. Чульман Нерюнгринского района Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) начата проверка.

Сегодня с утра на предполагаемое место происшествия выехали инспекторы Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора для проведения планового (рейдового) осмотра рек Дежневка и Чульман для выяснения всех обстоятельств по факту сброса сточных вод. Более подробная информация будет по итогам рейда