Минэкологии Якутии проверяет обнаружение нефтяного пятна на Лене

Минэкологии Якутии проводит проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в районе Птичьих скал Олекминского улуса. Об этом сообщила руководитель Департамента экологической безопасности и правовой экспертизы министерства Вера Степанова.

«19 мая Олекминским комитетом государственного экологического надзора проведено выездное обследование акватории реки Лена. Установлено, что основная пленка нефтепродуктов находится на реке Лена на участке села Селиваново, которая растянулась от вышеуказанного места до поселка Нефтебаза», — сообщила она.

Вера Степанова добавила, что на месте осмотра госинспекторами произведены фото и видеофиксации, а также отобраны пробы воды в трех точках выше, на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов и ниже по течению реки. #минэкологииякутии