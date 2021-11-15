Минэкологии Якутии подтвердило факт браконьерства сотрудниками правоохранительных органов

Пресс-служба Минэкологии РС(Я) подтвердила в своем пресс-релизе, что группа лиц в количестве 5 человек на территории зоны абсолютного покоя (местность Ого-Унуохтаах) ресурсного резервата «Сюгджэр» незаконно добыла 13 диких северных оленей и одного соболя. При проверке документов выяснилось, что среди этой группы есть сотрудники федеральных правоохранительных органов.

Данные об этих лицах и их должности не сообщаются, но факт браконьерской охоты сотрудниками правоохранительных органов в Нюрбинском районе официально подтверждается Минэкоголии Якутии.

Сообщается, что материалы дела переданы для проведения доследственной проверки в порядке ст. 143-144 УПК РФ в отдел полиции МВД РФ по Нюрбинскому району и в Следственный комитет РФ по РС(Я) по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 258 и 262 УК РФ.

Пока официальной информации по этому инциденту из этих ведомств не поступало.

Выявлены нарушители были во время рейда госинспекторами Нюрбинского комитета государственного экологического надзора и спецотряда «Запад» Дирекции биологических ресурсов особо охраняемых природных территорий и природных парков Нюрбинского района. Рейд проведен был в длинные выходные с 30 октября по 9 ноября в целях усиления охраны дикого северного оленя лено-оленекской популяции в ходе их миграции, сообщает пресс-служба Минэкологии РС(Я).

В ходе рейда проверены более пятидесяти охотников, составлено 22 административных протокола, из них по части 1.2. ст. 8.37 КоАП РФ – 3, по ст. 8.39 – 7, по части 1 ст. 8.37 — 12. Изъято 16 орудий охоты, а также незаконно добытые продукции охоты: 14 туш дикого северного оленя, туша глухаря и соболя, в том числе и добыча группы сотрудников федеральных правоохранительных органов на территории зоны абсолютного покоя (местность Ого-Унуохтаах) ресурсного резервата «Сюгджэр».

Ранее Sakhalife сообщал, что в информационном пространстве Якутии появились публикации о браконьерской охоте, в которой, предположительно, участвовали силовики.

«Якутск вечерний» назвал задержанных поименно: председатель Нюрбинского районного суда Дмитрий ИВАНОВ, сотрудник ФСБ Арнольд ГЕРАСИМОВ, судебный пристав Григорий ИВАНОВ.

https://sakhalife.ru/nazvany-personalii-vip-brakonerskoj-ohoty-v-yakutii/