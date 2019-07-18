Минэкологии Якутии подписало соглашение с общественной организацией

Между Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) и Региональной общественной организации Охраны природы Республики Саха (Якутия) подписано соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Соглашение заключено в целях объединения усилий реализации совместных инициатив и проектов, мероприятий в области охраны окружающей среды, пропаганды и воспитания экологической культуры населения, бережного отношения к природе, формирования механизмов общественного контроля состояния окружающей среды.

Как отметил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев, чем больше гражданского общества участвует в решении экологических вопросов, тем лучше.

«Очень важна роль общественных организаций в подаче объективной информации об окружающей среде. Вы можете участвовать в проводимых контрольно-рейдовых мероприятиях и изнутри увидеть деятельность нашего министерства. Вы должны понять, что ни одно природоохранное нарушение не остается без внимания. Совместно с вами будем работать также по своевременному предупреждению и предотвращению природоохранных нарушений», — сказал министр.

В свою очередь, председатель общественной организации Игорь Бястинов выразил уверенность, что данное сотрудничество станет успешным и плодотворным.