Минэкологии Якутии по поводу обращения в генпрокуратуру

По обращению Министерства природных ресурсов и экологии РФ в Генеральную прокуратуру РФ по поводу расхождения площадей лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) Минэкологии Якутии сообщает следующее.

Мониторинг лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) производится согласно Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Федерального агентства лесного хозяйства «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и о признании утратившими силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 07.06.2018 года № 468». Система мониторинга государственного лесного фонда разделяется на зоны:

— зона, где принимаются меры по тушению (зоны наземного мониторинга, районы авиационного обнаружения и наземного тушения, районы авиационного обнаружения и авиационного тушения зоны авиационного мониторинга) площадью 37 328,1 тыс. га.

— зону контроля площадью 217 422,5 тыс.га.

По результатам проведенного анализа, в авиационной зоне ответственности обнаружение лесных пожаров с помощью воздушных судов составляет — 57,8 %, на наземный способ приходится — 28,1 %, доля обнаруженных лесных пожаров посредством ИСДМ-Рослесхоз — 12,1 %.

Учет площадей лесных пожаров обнаруженных и действующих в зоне исключительного обнаружения с помощью космических средств на труднодоступных и удаленных территориях (зоны контроля лесных пожаров) осуществляется по данным ИСДМ-Рослесхоз. В связи со значительными площадями лесных пожаров по данным ИСДМ-Рослесхоз вынуждены проверить информацию авиационным способом в некоторых случаях, в результате проверки данные по площади ИСДМ-Рослесхоз не находят своего подтверждения. Данный метод уточнения площадей невозможно применить массово на всей территории зоны контроля ввиду больших финансовых расходов и ограниченного радиуса действия авиации (217 тыс. га).

По результатам проверки в течение пяти дней после ликвидации составляются акты инструментальных замеров площадей лесных пожаров авиационным или наземным способом.

Таким образом, уточнения площадей целесообразно проводить только после ликвидации пожара, то есть с использованием космических снимков среднего, высокого разрешения предоставляемые отделом анализа и прогнозирования Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства ФБУ «Авиалесоохрана».

В настоящее время, ввиду воздействия неблагоприятных метеорологических условий на местах действия лесных пожаров, наблюдается сильная задымленность территорий, не позволяющая произвести оценку пройденных лесными пожарами площадей на землях лесного фонда. По мере ликвидации лесных пожаров уточнение таких площадей будет осуществляться в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении Методики инструментального замера площади лесного пожара». Данная методика разработана в целях определения пройденной огнем площади, в том числе по видам пожара и по видам целевого назначения лесов.

По ликвидированным лесным пожарам в настоящее время уже осуществляются работы по уточнению площадей, пройденных пожарами. По окончании указанных работ, Акты инструментальных замеров площадей будут представлены в ФДС-Рослесхоз в установленном порядке и сроки.