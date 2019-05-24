Минэкологии Якутии планирует приобрести лесотехнику на 85 миллионов для защиты от пожаров

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии в 2019 году планирует приобрести на 84,9 млн рублей технику для охраны лесов от пожаров, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«В рамках национального проекта «Экология» по направлению «Сохранение лесов» на 2019 год запланировано приобретение 28 единиц техники для охраны лесов от пожаров на общую сумму 84,9 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечено, что в текущем сезоне для борьбы с лесными пожарами в «Авиалесоохране» планируется задействовать 278 человек, в «Якутлесресурсе» — 331 человека. Кроме того, с «Авиалесоохраной» заключен госконтракт на привлечение сил федерального резерва до введения режима ЧС.

«С начала пожароопасного сезона 2019 на территории Якутии зарегистрировано 10 лесных пожаров на общей площади 155,7 га. Все зарегистрированные пожары ликвидированы», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 15 мая Минэкологии региона установило пожароопасный сезон на землях лесного фонда Амгинского, Верхневилюйского, Верхоянского, Вилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, Таттинского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского, Чурапчинского и Якутского лесничеств.

С 20 мая — на территории Алданского, Жиганского, Индигирского, Колымского, Ленского, Мирнинского, Нерюнгринского, Сангарского, Томпонского лесничеств.

Летом 2018 года общая площадь лесных пожаров в Якутии достигла почти 1,5 млн га. Прямой ущерб от пожаров оценен более чем в 1 млрд руб.