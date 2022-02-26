Минэкологии Якутии ответило: все обязательства выполнены

Минэкологии Якутии выполнила свои обязательства по нераспространению шелкопряда

В ИА «Sakhanews» 26 февраля вышла очередная публикация о Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), где автор статьи приводит личную точку зрения по исполнению контрактной системы в сфере закупок. По мнению автора статьи, организация доставки химикатов в Хангаласский улус для уничтожения сибирского шелкопряда была проведена с нарушениями.

По данному вопросу Минэкологии Якутии сообщает следующее.

С 18 июня по 4 июля 2021 года были проведены мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов на территории Намского, Хангаласского и Якутского лесничеств.

Для выполнения работ были заключены государственные контракты по обследованиям очагов вредителей леса, закупки препаратов, транспортировки препарата, а также по выполнению авиационных работ по распылению химических инсектицидов.

Заключен государственный контракт на оказание транспортно- экспедиционных услуг №1806 от 18.06.2021 г.

По условиям Контрактов, согласно ст. 506 ГК РФ, по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупаемые им товары покупателю. При этом согласно ст. 785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. Таким образом, утверждение о факте дублирующих работ с контрагентами АО «ФМРус» и ООО «Авиационное транспортное агентство» не подтверждается.

Надо понимать, что АО «ФМРус» является производителем препарата, а ООО «Авиационное транспортное агентство» логистической компанией, специализирующейся на доставке различных товаров и грузов.

При этом, в ходе выполнения претензионно-исковой работы по делу А58-6705/2021, поставщиком возвращена разница стоимости неисполненных обязательств от АО «ФМРус» (решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 11.12.2021 №А58-6705/2021).

Также, согласно ст. 95 пп. б п. 1 ч. ст. 95 Закона №44-ФЗ, по соглашению сторон допускается изменение (увеличение/уменьшение) цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта, и если такая возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом.

В связи с необходимостью поставки определенного количества поставляемого товара (нецелесообразность проведения частичного мероприятия с учетом фенологии шелкопряда), и отказом со стороны поставщика уменьшения цены контракта, на основании Решения КЧС и ОПБ РС (Я) №122 от 10.06.2021 г., заключен контракт на перевозку груза с ООО «Авиационное транспортное агентство», в соответствии со ст.93 Федерального закона №44-ФЗ.

В связи с масштабностью возникшей экологической угрозы, Министерство приложило все усилия по предотвращению дальнейшего распространения опасного карантинного вредителя с соблюдением всех требований закона и нормативно-правовых актов, и выполнила все свои обязательства.