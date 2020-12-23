23.12.2020
15:26
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Экология

Минэкологии Якутии опровергло скандальное сообщение

Минэкологии Якутии опровергло распространившееся в соцсетях сообщение о заболевших местных жителях, нашедших фрагменты ракеты.

«В сети распространяется недостоверная информация о том, что в с. Себян-Кюель Кобяйского улуса заболели местные жители, якобы нашедшие фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б», – комментирует пресс-служба ведомства.

Как сообщила глава с. Себян-Кюель Таисия Кейметинова, на сегодняшний день заболевших людей в наслеге нет. 

«Я сама лично принимала участие в поиске фрагментов, остальные жители поселка не участвовали в данной операции. Просьба не распространять ложную информацию», — сказала она.

Министерство здравоохранения РС(Я) также не подтверждает данную информацию.  

Минэкологии Якутии напоминает, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусматривается административная ответственность.   

Фото: Минэкологии Якутии
Источник: Минэкологии Якутии
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