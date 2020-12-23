Минэкологии Якутии опровергло скандальное сообщение

Минэкологии Якутии опровергло распространившееся в соцсетях сообщение о заболевших местных жителях, нашедших фрагменты ракеты.

«В сети распространяется недостоверная информация о том, что в с. Себян-Кюель Кобяйского улуса заболели местные жители, якобы нашедшие фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б», – комментирует пресс-служба ведомства.

Как сообщила глава с. Себян-Кюель Таисия Кейметинова, на сегодняшний день заболевших людей в наслеге нет.

«Я сама лично принимала участие в поиске фрагментов, остальные жители поселка не участвовали в данной операции. Просьба не распространять ложную информацию», — сказала она.

Министерство здравоохранения РС(Я) также не подтверждает данную информацию.

Минэкологии Якутии напоминает, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусматривается административная ответственность.