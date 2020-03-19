Минэкологии Якутии опровергает: судебное дело не окончено

В апреле 2015 года при проведении патрульно-рейдовых мероприятий работниками ГКУ РС(Я) «Вилюйское лесничество» в кварталах 75 и 76 установлена незаконная вырубка леса работниками ООО «Костромагазгеофизика» (является подрядчиком ПАО «Газпром») без составления проекта освоения лесов.

Работниками ГКУ РС(Я) «Вилюйское лесничество» составлен протокол о нарушении лесного законодательства РФ №1 от 17.04.2015 года и рассчитан ущерб.

17.04.2015 года материалы по незаконной рубке лесных насаждений переданы в прокуратуру Вилюйского района РС(Я).

21.09.2015 Следственным отделением ОМВД России по Вилюйскому району возбуждено уголовное дело № 74915 по ч.3 ст.260 УК РФ.

В 2017 году по претензионному письму ГКУ РС (Я) «Вилюйское лесничество» к ООО «Газпром Георесурс» ущерб за незаконную рубку лесных насаждений на Среднетюнгском лесном участке возмещен в сумме 16 249 115 млн. рублей.

В 2019 году уголовное дело передано в Следственную часть по РОПД СУ МВД России по Костромской области.

В настоящее время по данному уголовному делу судебное производство не окончено.

Отметим, что в соответствии с п. 6 Правил рекультивации земель на сейсморазведочных профилях рекультивация нарушенных земель не проводится. В данном случае проводились работы по расчистке от порубочных остатков на указанных лесных участках.

По данному факту министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) приняты все необходимые меры по выявлению преступления и возмещению нанесенного ущерба виновниками.