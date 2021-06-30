2 июля в Якутии отмечается День реки Лена. Данный праздник учрежден в 2013 году в целях привлечения внимания населения к сохранению уникальных природных объектов реки Лена, формирования и продвижения национального бренда на основе образа реки Лена, развития экологического туризма. Ежегодно по всей республике проводятся экологические мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.

В этот день, в республике пройдет экологическая акция «Вода России» по очистке прибрежной полосы реки Лена.

Также минэкологии РС(Я) проведет традиционную онлайн-викторину «Великая река Лена», где можно узнать много интересных фактов о главной реке Якутии.

Минэкологии Якутии объявляет литературный флешмоб «Река Лена – гордость Якутии!». Для того, чтобы стать участником, необходимо со 1 по 6 июля 2021 года записать видеоролик, в котором нужно прочитать стихотворение или отрывок из произведения, посвященного реке Лене, и разместить на личной странице в социальной сети Инстаграм с хештегом #ДеньРекиЛена2021, #СохранимРекуЛену, а также направить в директ официального аккаунта минэкологии РС(Я) @minecologia_yakutia с пометкой «Флешмоб ко Дню реки Лена».

Участник, набравший наибольшее количество лайков, получит памятный подарок. Итоги будут подведены 7 июля 2021 года.