Минэкологии Якутии объявляет конкурс для журналистов

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) объявляет конкурс для журналистов на лучшее освещение вопросов экологии. Конкурс посвящен следующим знаменательным датам: 25-летие Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), 80-летие лесного хозяйства в РС(Я), 75-летие ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана», 50-летие заповедного дела Якутии, 25-летие системы ООПТ Якутии, 10-летие питомника «Тыымпынай».

Цель конкурса – привлечение общественного внимания к вопросам охраны окружающей среды и природопользования, поддержка журналистов и средств массовой информации, освещающих вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Печать», «Радио»; «Телевидение» и «Интернет».

К участию приглашаются штатные и внештатные журналисты республиканских, улусных газет, радио, телевидения и интернет-издания. Срок приема конкурсных работ с 20 по 22 ноября 2019 года.

Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минэкологии Якутии.