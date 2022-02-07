07.02.2022
16:14
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Экология

Минэкологии Якутии объявляет фотоконкурс 📸

В целях привлечения внимания населения к вопросам сохранения видового разнообразия растительного и животного мира Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) объявляет конкурс «Красная книга Якутии» на лучшую фотографию в социальной сети «Инстаграм».

На конкурс принимаются фотографии объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Саха (Якутия),  сделанные вами в естественных природных условиях.

Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо:

1) Подписаться на  страницу министерства в Инстаграме @minecologia_yakutia.

2) Отправить фотографию и описание в директ.

   Победу одержит тот, чья работа наберет наибольшее количество лайков.

   Итоги конкурса будут подведены 11 февраля, в 16:00ч.

   Победитель будет награжден памятным подарком. 

   Дерзайте! Возможно, именно Ваша фотография станет самой лучшей в конкурсе «Красная книга Якутии»!

Справка: Красная книга Республики Саха (Якутия) является официальным документом, содержащим свод сведений об исчезнувших, исчезающих, уязвимых, редких и малочисленных видах, подвидах и популяциях животных, растений и грибов Якутии, а также о необходимых мерах по их охране и восстановлению. 

Фото: Пресс-служба Минэкологии Якутии
Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии
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