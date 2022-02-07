Минэкологии Якутии объявляет фотоконкурс 📸

В целях привлечения внимания населения к вопросам сохранения видового разнообразия растительного и животного мира Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) объявляет конкурс «Красная книга Якутии» на лучшую фотографию в социальной сети «Инстаграм».

На конкурс принимаются фотографии объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Саха (Якутия), сделанные вами в естественных природных условиях.

Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо:

1) Подписаться на страницу министерства в Инстаграме @minecologia_yakutia.

2) Отправить фотографию и описание в директ.

Победу одержит тот, чья работа наберет наибольшее количество лайков.

Итоги конкурса будут подведены 11 февраля, в 16:00ч.

Победитель будет награжден памятным подарком.

Дерзайте! Возможно, именно Ваша фотография станет самой лучшей в конкурсе «Красная книга Якутии»!

Справка: Красная книга Республики Саха (Якутия) является официальным документом, содержащим свод сведений об исчезнувших, исчезающих, уязвимых, редких и малочисленных видах, подвидах и популяциях животных, растений и грибов Якутии, а также о необходимых мерах по их охране и восстановлению.