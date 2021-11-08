08.11.2021
17:12
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Происшествия
Минэкологии Якутии обратится в МВД из-за фейка о госинспекторах
На днях в Мегино-Кангаласском улусе во время охоты произошел трагический случай со смертельным исходом. Неустановленные лица, воспользовавшись данной ситуацией, начали распространять в социальных сетях ложную информацию о том, что в причинении тяжкого вреда здоровью человека причастны госинспекторы Мегино-Кангаласской инспекции государственного экологического надзора. Так как распространяемая новость затрагивает честь и деловую репутацию государственных инспекторов, Минэкологии Якутии намерено обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
Отметим, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, влечет уголовную ответственность по статье 128.1. УК РФ.
Фото: Пресс-служба Минэкологии Якутии
Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии
#госинспекторы#Минэкологии Якутии#Минэкологии Якутии обратится в МВД из-за фейка о госинспекторах#охота
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