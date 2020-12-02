Минэкологии Якутии: Объемы лесоустройства зависят от финансирования

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На сегодняшний день не придуман другой механизм, который бы предоставлял достоверную и разностороннюю информацию о лесных ресурсах, о состоянии лесов и динамике лесного фонда, создание и систематическое обновление информации данных по лесному фонду и лесным ресурсам, как лесоустройство.

Лесоустройство является основой организации системы управления лесными хозяйством, ведения и формирования государственного лесного реестра. Как сказал русский учёный-лесовод М.М. Орлов: «Лесоустройство без лесоуправления мертво, а лесоуправление без лесоустройства слепо!»

Между тем, объем субвенций из федерального бюджета для осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений состоит из четырех частей:

1. на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров;

2. на приобретение техники и оборудования, необходимых для патрулирования лесов;

3. на приобретение пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, лесохозяйственной техники и оборудования, и на другие мероприятия, предусмотренные федеральным проектом «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»;

4. на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, за исключением осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, приобретения техники и оборудования, необходимых для патрулирования лесов, и мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В последнем пункте помимо всех расходов по содержанию всей техники, имущества, заработных плат и прочего заложены расходы на проведения лесоустройства.

По мнению Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), исполнительный орган субъекта уполномоченный по лесным отношениям сам распределяет на какие цели и расходы заложить выделяемую субвенцию по перечню мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным приказом минприроды России от 06.08.2019 №529.

При защите бюджетных проектировок объемы проектируемых мероприятий сравниваются с Лесным планом субъекта.

В соответствии с частью 1 Лесного кодекса РФ в Лесном плане субъекта Российской Федерации определяются цели и задачи лесного планирования, а также мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов и зоны такого освоения.

Типовая форма и состав Лесного плана субъекта Российской Федерации, порядок его подготовки и внесения в него изменений (далее – Порядок) утвержден приказом минприроды России от 20.12.2017 № 692.

Согласно пункту 15 орган исполнительной власти субъекта выполняющий переданные полномочия в области лесных отношений перед утверждением Лесного плана направляет его в Федеральное агентство лесного хозяйства на согласование.

Проведение мероприятий по лесоустройству предусмотрено подпрограммой 2 «Обеспечение использования лесов» государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 годы», утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318.

С учетом вышеизложенного, финансирование и объемы проведения лесоустройства прямо зависят от Федерального агентства лесного хозяйства.

На огромной территории Якутии лесоустройство проводилось в различные годы лесоустроительными экспедициями со всей страны в основном до 1990 года. В настоящее время в республике большинство лесов имеют давность лесоустройства свыше 20 лет.

Ситуация ухудшилась и в связи с прекращением с 2007 года плановых лесоустроительных работ за счет средств федерального бюджета.

Перед Федеральным агентством лесного хозяйства неоднократно ставился вопрос о необходимости проведения лесоустройства, по 2014 год средства на проведение лесоустройства не выделялись. Только с 2015 года начали выделять средства на проведение лесоустройства.

В 2015 году лесоустройство было проведено на территории Алданского и Олекминского лесничества на общей площади 168 679 га.

Мероприятия по лесоустройству в течении 2016 года проведено на площади 214 122 га на территории Ленского лесничества.

В 2017 году планировалось на территории Ленского лесничества объемом 102 082 га, но по итогам 2016 года по причине снижения финансирования с федерального бюджета по итогам лесоустроительных работ 2016 года образовалась кредиторская задолженность перед ФГБУ «Рослесинфорг». В этой связи, предусмотренные на лесоустройство в 2017 году, средства направлены на погашение образовавшейся кредиторской задолженности. Таким образом, работы по лесоустройству в 2017 году на территории Республики Саха (Якутия) не выполнялись.

С учетом инвестиционной привлекательности, лесоустройство проведено в 2018 на площади 117 405 га на территории Алданского лесничества.

Принятием новой Лесоустроительной инструкции (утверждена приказом минприроды от 29.03.2018 № 122) проведение лесоустроительных работ было разделено на два этапа, в течение первого года проводятся подготовительные работы, во второй – полевые работы.

С учетом данных изменений в 2019 году проведен подготовительный этап лесоустроительных работ на территории Алданского лесничества на площади 219 500 га.

В этом году проведен второй этап лесоустроительных работ на территории Алданского лесничества на площади 219 343 га и подготовительный этап на территории Усть-Майского лесничества на площади 220 076 га.

Между тем, согласно концепции развития лесоустройства в Российской Федерации одно из положений гласит: главной задачей лесоустройства должно быть обеспечение продуктивности и доходности лесов. Т.е., проводить лесоустройство, там где нет потенциала использования лесов, получения дохода от его использования, нецелесообразно.

Таким образом, ежегодно, начиная с 2015 года, на территории республики проводится лесоустройство, а на какой площади, это как говорится, уже другая история.