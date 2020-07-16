Минэкологии Якутии о вырубке леса вдоль Амги

В социальных сетях и мессенджере whatsapp распространяется информация о положительном заключении вырубки лесов в верховье реки Амга. Минэкологии Якутии сообщает, что ООО «Ангара» и ООО «Вудленд24» заключили договоры аренды лесных участков по результатам аукциона, проведенного 30 декабря 2019 года. Далее, согласно условиям договора, данные организации составили и подали Проекты освоения лесов на государственную экспертизу. При рассмотрении были выявлены нарушения такого плана как не указание сведений о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений; данных о краснокнижных видах животных; неверно даны предельные площади лесосек при проведении сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений и др. Государственной экспертизой было выдано отрицательное заключение. В отрицательном заключении рекомендовано взять во внимание экспертное заключение общественной организации «Центр экологического просвещения Республики Саха (Якутия) «Эйгэ». Получив отрицательное заключение государственной экспертизы Проектов освоения лесов, после исправления повторно подали документы на госэкспертизу. При повторном рассмотрении и экспертизе Проектов освоения лесов было выявлено, что практически все замечания общественников были учтены при доработке проектов, конечно в рамках законодательства. А это, в первую очередь, Лесной кодекс Российской Федерации, который и предусматривает составление проектов освоения лесов, а также приказ Рослесхоза 2012 года «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки» в соответствии с которым должен быть составлен данный документ и государственная экспертиза рассматривает документы на соответствие лесному законодательству.

При проверке природоохранной прокуратуры, а также привлеченных ею специалистов Федеральной антимонопольной службы нарушений при проведении аукциона выявлено не было. Так как исправления были внесены, оснований для отказа уже не было.

По настоянию общественников, ООО «Ангара» изменило план рубок и в защитных лесах вдоль Амги, в водоохранных лесах вдоль речек и ручьев вырубки вообще не будет, из проектов исключили.

Кроме того, ввиду резонансной ситуации, данные участки будут на постоянном особом контроле, как со стороны надзорных органов, так и со стороны общественных экологов. В случае каких-либо нарушений, будут приниматься соответствующие меры, вплоть до расторжения договора аренды в судебном порядке.

При соблюдении технологий рубки при заготовке, вреда и ущерба лесному хозяйству нанесено не будет.

Как отмечает заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства, главный лесничий республики Алексей АГЕЕВ, основанием для расторжения договоров аренды может быть только судебное решение. По настоящее время в суд так и никто не обратился.