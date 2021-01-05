05.01.2021
11:44
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Происшествия

Минэкологии Якутии начало проверку скандального видео

Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) проводится проверка по факту распространения в социальных сетях видео, где неизвестные сливают отходы в районе Вилюйского переулка Объездного шоссе. Об итогах проверки информация будет размещена на сайте Минэкологии РС(Я).

Источник: https://www.instagram.com/p/CJpQW9oMN84/
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