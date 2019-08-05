05.08.2019
10:53
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Экология

Минэкологии Якутии: дожди помогли ослабить распространение огня

Проливные дожди, которые прошли в минувшие выходные дали  возможность ослабить распространение огня на территории лесного фонда республики. Об этом заявил руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии РС(Я) Владимир Иванов.

По его словам, стабилизировать пожароопасную обстановку в республике помимо противопожарных формирований, помогают два самолета-амфибии Бе-200. 

“Сегодня один из них будет задейстован в тушении пожара в Усть-Алданском улусе, другой – в Мирнинском районе”, — сообщил В. Иванов.  

На сегодня в Сунтарском улусе действуют 3 пожара на общей площади  187,00 га, 2 пожара за выходные удалось ликвидировать. В Нюрбинском улусе – два пожара на площади 63,00 га, один из них локализован. В Верхоянском улусе зарегистрированы два пожара на площади 141,00 га. Кроме того, лесные пожары действуют в Нерюнгринском, Олекминском, Усть-Алданском, локализованы в Алданском, Мегино-Кангаласском и Нюрбинском районах. На тушение пожаров задействованы 632 человек и 45 единиц техники.

На данный момент на территории региона ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров на общей площади 1 195,00 га, а также 89 возгораний в зоне контроля на площади, пройдённой огнём, 918 501,00 га. 

Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
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