Фотофакт: гусеницы шелкопряда валятся горстями с деревьев Якутии

Минэкологии: в 2022 году мероприятия по борьбе с шелкопрядом будут продолжены.

О ходе выполнения мероприятий по борьбе с сибирским шелкопрядом на территории республики сегодня обсудили в минэкологии РС(Я) под руководством главы ведомства Сахамина Афанасьева.

Министр сообщил, что на сегодняшний день обработано от вредителя 70 тысяч гектаров леса, авиация в день обрабатывает по 20-25 тысяч гектар. Завершены работы по обработке леса на территории Намского лесничества, Якутское и Хангаласское лесничества — в работе.

«Несмотря на жаркую погоду, мероприятия по обработке леса от шелкопряда идут в плановом режиме и будут завершены к концу следующей недели. В тех местах, где проходила обработка леса, предварительный осмотр показал, что препарат «Клонрин» показал хорошую эффективность, большая часть гусениц ликвидирована. Чтобы закрепить эффект, нужно продолжить работу», — добавил он.

Как отметил заместитель начальника управления воспроизводства и защиты лесов Федерального агентства лесного хозяйства Антон Гниненко, в плановом режиме в следующем году работа по борьбе с вредителем будет продолжена, чтобы защитить лес от гибели.

«На сегодня картина такая, что вредитель дает большие вспышки не только в Якутии, но и в Красноярском крае, также эти очаги есть в Иркутской области. Отмечу, что эта работа только началась. Первый этап мы завершили, сейчас планово начнется подготовка к следующему году. В связи с этим, экспедиция «Рослесзащиты» прибыла в Якутию, они проведут обследования очагов, оконтурят ее, дадут информацию в министерство и федеральный центр о необходимости проведения мероприятий на следующий год», — сообщил он.

Специалисты напомнили, что 20 лет назад случился прецедент, когда в Якутии были гигантские очаги и очень большие площади лесопадения из-за нашествия вредителей.

«Этого мы не должны допустить. Экспедиция наша в республике будет работать весь этот год, контролировать ситуацию, и в следующем году мы продолжим работы по борьбе с вредителем в плановом режиме», — заключил Антон Гниненко.

В ходе встречи участниками было отмечено, очаги обычно имеют срок развития 3-4 года. Они могут нарастать, так как в Якутии лето жаркое, и для вредителей это благоприятные условия для развития.

Участники встречи определили дальнейший план работы, Минэкологии Якутии будет продолжена работа по определению участков, где будут проводиться контрольные учеты численности вредителей экспедицией «Рослесзащиты». По итогам обследования будет подготовлено обоснование на необходимость проведения мероприятий в 2022 году и выделения дополнительных средств из бюджета.