Минэкологии Якутии бьет тревогу

Леса Центральной Якутии и Заречья в серьёзной опасности, считают в министерстве. Был проведен учет численности шелкопряда.

Сегодня сотрудники Минэкологии Якутии и Филиала ФБУ «Рослесзащита» — «Центр защиты леса Республики Бурятия» и Института биологических проблем криолитозоны СО РАН провели учет вредных организмов в очаге сибирского шелкопряда на территории Якутского лесничества по Намскому тракту.

Напомним, данный очаг сформировался в прошлом году в окрестностях Якутск и пригородов, в Намском и Хангаласском улусах. Как раз в это время гусеницы пробуждаются и взбираются по стволам в кроны деревьев, где начинают питаться преимущественно старой хвоей, при недостатке которой они переходят на питание почками и растущими побегами.

В ходе проведения работ определялись количественные и качественные характеристики популяции насекомого-вредителя, которые позволят зафиксировать на данной территории изменения в экосистеме, и дать прогноз этим изменениям. Специалисты, используя метод околота, провели учет гусениц шелкопряда и собрали их для лабораторного исследования. На одно дерево количество вредителей достигало более 50 штук.

По словам старшего госинспектора Департамента лесного надзора и охраны лесов Николая Никитина, в этом году очаг сибирского шелкопряда при непринятии соответствующих мер может распространиться в центральных и заречных улусах.

«В настоящее время прорабатывается вопрос финансирования для проведения работ по защите леса от шелкопряда. Как решится данный вопрос мы приступим к обработке заселенных вредителями участков леса», — сказал он.

Наблюдение за развитием сибирского шелкопряда в Якутии будет продолжаться.