Минэкологии Якутии 25 лет на защите природы

19 января 1992 года Указом Президента Михаила Ефимовича Николаева Госкомприроды ЯАССР был реорганизован в Министерство экологии и природопользования Республики Саха (Якутия). В его состав вошли Управление охотничьего хозяйства, Ленское бассейновое водохозяйственное объединение и управление «Якутрыбвод». Таким образом, впервые в республике началось объединение природоохранных органов республики.

Затем 28 сентября 1994 года Министерство экологии и природопользования было преобразовано в Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия). С тех пор прошло 25 лет. Вчера коллектив Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) отметил 25-летний юбилей.

В честь знаменательного события коллектив Минэкологии вышел на торжественное построение на площади Орджоникидзе. Наряду с этим, была представлена выставка спецтехники, применяемой при проведении рейдовых мероприятий в области охраны окружающей среды.

В Саха академическом театре в торжественной обстановке собрались все сотрудники министерства и те, кто проработал здесь долгие годы. На втором этаже была организована экспозиция, посвященная сохранению окружающей среды. Выставка показала, что мир экологов многогранен. Все работы сделаны руками талантливых сотрудников Минэкологии, здесь можно было увидеть уникальные фотографии с изображением живой природы, якутские наряды, куклы, картины из масла, бисера, украшения и даже мебель из пластиковых труб. Экспозиция еще раз доказала, что «талантливый человек, талантлив во всем».

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев в своей приветственной речи отметил, что под началом ведомства работают настоящие профессионалы, которые следят за соблюдением балансаприродопользования. «В нашем министерстве работает множество замечательных людей, профессионалов своего дела — это лесники водники, охотоведы, региональный надзор, специалисты-лаборанты. Они всей душой болеют за то, чтобы природа Якутии была сохранена в первозданном виде. Конечно, очень большая работа проводится и по рациональному природопользованию. Мы понимаем, что промышленная политика должна идти вперед, но при этом должен быть соблюден баланс по рациональному природопользованию и освоению недровых богатств», — подчеркнул он.

Коллектив министерства с юбилеем поздравили первый Президент Якутии, государственный советник Главы РС(Я) Михаил Николаев, руководитель Администрации Главы и Правительства РС(Я) Афанасий Владимиров, депутат Государственной думы РФ Галина Данчикова и заместитель председателя Правительства РС(Я) Денис Белозеров.

Михаил Николаев обратился со словами поздравлений к присутствующим, и отметил, что весьма символично, после празднования Дня республики, отмечать юбилей второго по значимости в жизни людей Министерства.

«Я не побоюсь сказать, что еще в 90-е годы совместными усилиями трудящихся республики были выработаны планы и направления, которые сегодня, к большой радости, становятся Национальными проектами Российской Федерации. Будь это образование, здравоохранение и безусловно — экология», — подчеркнул он.

Михаила Ефимович выразил уверенность, что наша республика и в дальнейшем сохранит лидерские позиции в этом деле. «Айсен Сергеевич свой первый Указ на посту Главы Якутии посвятил охране природы, он выбрал это направление как одно из главных в своей работе. Мой первый Указ был направлен на охрану здоровья человека, а здоровье человека, безусловно, связано с природой. В этом решении я вижу преемственность руководства Якутии по вопросу благополучия населения и развития нашей республики», — заявил Михаил Николаев.

Также в этот знаменательный день отличившимся специалистам и ветеранам отрасли были торжественно вручены награды.