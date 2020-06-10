10.06.2020
16:20
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Экология

Минэкологии выставило на аукцион лесные насаждения в Якутии

Министерство экологии проводит аукцион лесных насаждений.

10 июня протоколом заседания лесосырьевой комиссии принято решение о выставлении на аукцион право заключения договора  лесных насаждений для государственных нужд или муниципальных нужд  9 лотов  на территории Алданского, Олекминского лесничеств.

Аукцион назначен на 29.06.2020 года.  Документы  аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ruwww.rts-tender.ru  

Лоты можно посмотреть здесь.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
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