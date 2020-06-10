Минэкологии выставило на аукцион лесные насаждения в Якутии

Министерство экологии проводит аукцион лесных насаждений. 10 июня протоколом заседания лесосырьевой комиссии принято решение о выставлении на аукцион право заключения договора лесных насаждений для государственных нужд или муниципальных нужд 9 лотов на территории Алданского, Олекминского лесничеств. Аукцион назначен на 29.06.2020 года. Документы аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.ru Лоты можно посмотреть здесь.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)

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