Минэкологии проводит проверку по факту загрязнения рек Алданского района

14 июня в территориальное подразделение Минэкологии РС(Я) Алданский комитет государственного экологического надзора поступила информация о загрязнении рек Алданского района.

В результате ливневых дождей 12-13 июня 2019 года на территории Алданского района прошел интенсивный паводок на малых реках, сопровождающийся загрязнением р. Алдан в районе города Томмот. По данному факту, Алданским комитетом госэконадзора Минэкологии РС (Я) совместно со Среднеленским отделом ЛТУ Росрыболовство 14 июня были организованы рейдовые обследования с целью выявления источника загрязнения. Учитывая информацию глав муниципальных образований п. Нижний Куранах и г.Томмот, поиски были сконцентрированы в бассейне р. Якокит, в верховьях которого интенсивно велись горные работы на месторождениях россыпного золота.

В результате обследования были исключены из дальнейшего поиска источника загрязнения горные участки ООО «ПРОГРЕСС», располагающиеся выше п. Якокут. Как сообщили госинпекторы Алданского комитета ГЭН, вода в реке Якокит ниже горных работ чистая, добыча золота предприятием в 2019 году не ведется. Вторым потенциальным источником загрязнения в ходе рейда была р.Талая (правый приток р. Якокит), расположенная в 1 км от поселка Якокут, что фактически и подтвердилось.

Установлено, что месторождение россыпного золота р. Талая ранее неоднократно отрабатывалась разными предприятиями и в настоящее время не эксплуатируется, пруды–отстойники отсутствуют, поверхностный сток реки осуществлялся по руслоотводному каналу. В самой верхней части горного полигона ливневые дожди образовали значительный объем поверхностных вод и произошел разрыв отбойной бортовой дамбы руслоотводного канала р. Талая. Весь поверхностный сток на протяжении более 8 км проходит через отработанное пространство с илистыми осадками, размывая их и борта старых отвалов и тем самым загрязняя реки Талая, Якокит и Алдан. В ходе рейда отобраны пробы воды для исследований.

Рейдовые обследования будут продолжены 15 июня для выявления других потенциальных источников загрязнения в средней части бассейна р.Якокит и в долине р. Бол.Куранах.