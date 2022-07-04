Минэкологии проверило ход реконструкции очистных сооружений

На минувшей неделе и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Евгений Перфильев побывал на канализационно-очистных сооружениях в пос. Жатай. На данный момент процесс реконструкции завершен, в ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию.

Экскурсию провел генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов. Он отметил, что со строительством канализационно-очистных сооружений в Жатае решится давно назревшая экологическая проблема, связанная с попаданием сточных вод в реку Лену.

«Станция представляет собой новый современный комплекс очистных сооружений, применяющий механическую, полную биологическую очистку, доочистку с использованием иммобилизованной микрофлоры, тонкую очистку с использованием дисковых систем, обеззараживание очищенных сточных вод на УФ-установках», — сказал он.

Объект построен в рамках указа об экологическом благополучии главы республики по концессионному соглашению между региональным правительством, городским округом «поселок Жатай», МУП «Жатайтеплосеть» и АО «Водоканал». Стоимость проекта составляет почти 420 млн. рублей, из которых 251,4 млн. рублей выделено Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Остальные средства предусмотрены в республиканском и муниципальном бюджетах, а также в бюджете «Водоканала».

Напомним, реконструкция началась в 2020 году, поскольку существующие в поселке очистные сооружения, построенные в две очереди в 1972 и 1986 годах, находились в аварийном состоянии. Новая станция будет иметь производительность 3000 м3/сутки, на первом этапе – 1500 м3/сутки.