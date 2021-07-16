Минэкологии: Пожары в Олекминском заповеднике локализованы

По сведениям минэкологии Якутии, в республике проводятся работы по тушению 75 лесных пожаров общей площадью пройденной огнем 740 221,6 расположенных на территории 17 районов и ООПТ: Верхневилюйского — 4, Вилюйского — 5, Горного — 13, Кобяйского — 3, Ленского — 2, Мегино-Кангаласского — 1, Мирнинского — 7, Намского — 1, Нюрбинского — 4, Оймяконского — 1, Олекминского — 1, Сунтарского — 12, Таттинского — 2, Томпонского — 2, Усть-Алданского — 2, Усть-Майского — 3, Хангаласского — 6, ООПТ «Ленские столбы» — 4, Олекминский заповедник — 2.

Из них локализовано 12 лесных пожаров общей площадью 89 412 га на территории шести районов и ООПТ: Мегино-Кангаласского — 1, Мирнинского — 2, Намского — 1, Сунтарского — 2, Хангаласского — 1, Таттинский — 1, Ленские Столбы — 2, Олекминский заповедник — 2.

На тушении лесных пожаров задействовано 2 103 человек и 268 единиц техники.

За прошедшие сутки ликвидирован 41 пожар на площади 78 106,5 га.

Минэкологии напоминает, что с 1 июля введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ.