Минэкологии по поводу инцидента на Вилюе

Вчера, 25 июня, государственными инспекторами Мирнинского комитета государственного экологического надзора совместно с государственными инспекторами Мирнинского подразделения Восточно-Сибирского территориального управления Росрыболовства осуществлен выезд на место разлива нефтепродуктов в реку Вилюй, вследствие технологического инцидента на объектах Каскада Вилюйских ГЭС. Госинспекторами произведен осмотр, отобраны пробы воды с места разлива нефтепродуктов.

По предварительным данным, произошел разлив масла из ловушки бака аварийного слива масла ГЭС-2.

Учитывая, что в реку Вилюй впадают реки, относящиеся к объектам регионального государственного экологического надзора, в отношении ПАО «Якутскэнерго» возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которую предусмотрена частью 4 статьи 8.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, проводится административное расследование.

По итогам предварительного осмотра места происшествия попадание нефтепродуктов в другие реки не зафиксировано.

На данный момент работниками Каскада Вилюйских ГЭС проведены работы по засыпке сорбентов для нейтрализации нефтепродуктов, совместно с сотрудниками 3 ПСО ФПС ГПС ГУ РС (Я) отряда по Мирнинскому району ГУ МЧС России по РС(Я) установлены заграждающие боны для локализации перемещения нефтепродуктов по акватории реки.

Данный инцидент находится на контроле прокуратуры Республики Саха (Якутия).