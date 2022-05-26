Минэкологии озаботилось накоплениями ртути и мышьяка в рыбах

Сегодня и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Евгений Перфильев провел рабочее совещание по выявлению загрязняющих веществ (ртути, мышьяка) в организмах водных биологических ресурсов.

В совещании приняли участие представители научных организаций Якутского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» и Института естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова, профессор, доцент биологических наук М.М. Тяптиргянова, старший госинспектор Управления Россельхознадзора по РС(Я) В.В. Томский, главный специалист Департамента ветеринарии РС(Я) С.А. Саргыдаев и заместитель директора ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ» Д.В. Макарова.

В ходе совещания обсуждались вопросы загрязнения водных объектов и процессы накопления загрязняющих веществ в организмах гидробионтов.

Евгений Перфильев отметил, что немаловажную роль в выявлении содержания загрязняющих веществ в гидробионтах играет строгое соблюдение методики отбора проб, правильное хранение и транспортировка до лабораторий.

«Накопления загрязняющих веществ в рыбах требуют систематизированного изучения и внимания со стороны, как надзорных органов, так и научных организаций», — подытожил глава ведомства.

Напомним, на днях стало известно, что в рыбе, выловленной в реке Яна, выявлено трехкратное превышение содержание мышьяка от положенной нормы.