30.05.2020
15:35
272

Экология

Минэкологии ответило на новую панику мессенджерах

Сегодня в мессенджере whatsapp распространилась информация о сбросе воды в реку Марха с Удачнинского водохранилища.

Минэкологии Якутии сообщает, что ежегодно во время весеннего половодья на водохранилищах идет регулирование стоков рек попусками из водохранилища, основанное на изучении последствий и перераспределения стока на водный режим реки в нижнем течении.

Так происходит регулирование уровня воды Сытыканского водохранилища в п. Удачный. Водохранилище предназначено для обеспечения хозяйственно-питьевой водой п. Удачный. Во время весеннего половодья при увеличении подъема воды и поднятия уровня водохранилища проводится паводковый весенний попуск. 

Данная ситуация находится на контроле Мирнинского комитета государственного экологического надзора и Ростехнадзора по РС(Я).

Фото: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх