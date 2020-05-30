Экология
Минэкологии ответило на новую панику мессенджерах
Сегодня в мессенджере whatsapp распространилась информация о сбросе воды в реку Марха с Удачнинского водохранилища.
Минэкологии Якутии сообщает, что ежегодно во время весеннего половодья на водохранилищах идет регулирование стоков рек попусками из водохранилища, основанное на изучении последствий и перераспределения стока на водный режим реки в нижнем течении.
Так происходит регулирование уровня воды Сытыканского водохранилища в п. Удачный. Водохранилище предназначено для обеспечения хозяйственно-питьевой водой п. Удачный. Во время весеннего половодья при увеличении подъема воды и поднятия уровня водохранилища проводится паводковый весенний попуск.
Данная ситуация находится на контроле Мирнинского комитета государственного экологического надзора и Ростехнадзора по РС(Я).
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