12.07.2021
18:57
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Без рубрики

Минэкологии ответил по нашумевшей публикации

Федеральная антимонопольная служба провела внеплановую проверку по факту размещения анонимной публикации в новостном портале «Новости Якутии», на предмет действия (бездействия) заказчика при заключении государственных контрактов на оказание авиационных услуг с единственным поставщиком. Сообщение из СМИ указывало на то, что были допущены нарушения законодательства о контрактной системе, заказчиком которого является ГБУ «Авиалесоохрана». А именно, заключение контракта с единственным поставщиком без проведения конкурентных закупок.

Комиссия Якутского УФАС, изучив закупки заказчика ГБУ «Авиалесоохрана»  на оказание авиационных услуг в 2021 году, нарушений не выявила. Проверка продолжается, об итогах дополнительно будет сообщено.

Фото: Пресс-служба Минэкологии Якутии
Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии
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