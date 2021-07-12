Минэкологии ответил по нашумевшей публикации

Федеральная антимонопольная служба провела внеплановую проверку по факту размещения анонимной публикации в новостном портале «Новости Якутии», на предмет действия (бездействия) заказчика при заключении государственных контрактов на оказание авиационных услуг с единственным поставщиком. Сообщение из СМИ указывало на то, что были допущены нарушения законодательства о контрактной системе, заказчиком которого является ГБУ «Авиалесоохрана». А именно, заключение контракта с единственным поставщиком без проведения конкурентных закупок.

Комиссия Якутского УФАС, изучив закупки заказчика ГБУ «Авиалесоохрана» на оказание авиационных услуг в 2021 году, нарушений не выявила. Проверка продолжается, об итогах дополнительно будет сообщено.